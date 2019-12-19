Владимир Путин: Решение WADA не соответствует здравому смыслу и праву

Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о санкциях WADA.

«Я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу решение.

Любое наказание должно быть индивидуальным. Если кто-то в чем-то уличен, то наказание естественно и справедливо. Подавляющее большинство наших спортсменов являются «чистыми». Как можно их наказывать за действия кого-либо?», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ.

«Решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Если сейчас к Олимпийскому комитету России претензий нет, сборная должна выступать под своим флагом. Россия за чистый спорт, готова помогать в разбирательствах WADA, если их претензии будут адресованы к конкретным нарушителям.

У нас девочки в фигурном катании, совсем молодые, какое отношение они имеют к допингу? Они прыгают в четыре оборота, почти никто этого не делает пока в женском фигурном катании. И их можно «зачистить» и убрать со льда таким образом, а зачем? Разве это пойдет на пользу развитию мирового спорта?» – добавил президент.

Напомним, 9 декабря исполком WADA запретил российским спортсменам выступать на олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.

В течение 21 дня российская сторона может подать апелляцию на решение WADA.