Николай Валуев: Выполняя требования WADA, мы вновь подверглись нападкам с их стороны - Советский спорт
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19 декабря 2019 14:28Олимпиада

Николай Валуев: Выполняя требования WADA, мы вновь подверглись нападкам с их стороны

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев – о решении наблюдательного совета РУСАДА рекомендовать совету учредителей не согласиться с санкциями WADA.

- Правильное решение, это было ясно изначально, что нужно подавать апелляцию в CAS. Верю, что по каким-то пунктам сможем отстоять. «Чистые» спортсмены, невзирая на все, должны ехать на Олимпиаду, они не должны подпадать ни под какие санкции.

Выполняя требования WADA, мы вновь подверглись нападкам со стороны WADA. На сегодняшний день исчерпывающих доказательств никто не представил. Но решение WADA принимает большинство, и здесь мы ничего поделать не можем. Остается ждать дела в CAS, - передает слова Валуева «РИА Новости».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия за махинации с базой данных московской лаборатории. Российским спортсменам запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.

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