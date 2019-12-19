Светлана Журова: В CAS надо сосредоточиться на правах спортсменов и национальном флаге Олимпийская чемпионка Светлана Журова - о решении наблюдательного совета РУСАДА рекомендовать совету учредителей не согласиться с санкциями WADA.

- Абсолютно правильное решение, надо отстаивать свои права. Надо сосредоточиться на некоторых пунктах, в частности на правах спортсменов и национальном флаге. Для меня лично остальное второстепенно. Спортсмены не хотят выступать под нейтральным флагом, - цитирует Журову ТАСС.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия за махинации с базой данных московской лаборатории. Российским спортсменам запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.