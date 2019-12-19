Олимпийский комитет России рассмотрит вопрос подачи апелляции на решение WADA 24 декабря Организация сделала официальное заявление.

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Сегодня Наблюдательный совет рекомендовал Общему собранию членов РУСАДА не согласиться с решением Исполкома WADA от 9 декабря о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и последствиями этого решения.

Олимпийский комитет России, как один из учредителей РУСАДА, рассмотрит данную рекомендацию, а также вопрос юридической защиты интересов Олимпийского комитета России на ближайшем заседании Исполкома, которое состоится 24 декабря. Об этом сказано в официальном заявлении ОКР, опубликованном на сайте организации.

Если общее собрание членов РУСАДА поддержит рекомендацию Наблюдательного совета, то, в этом случае, руководствуясь Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом WADA по соответствию, сторонами спора в CAS будут WADA и РУСАДА. ОКР имеет право независимо выступить в качестве заинтересованной стороны, интересы которой могут быть ущемлены последствиями решений WADA.

Общее собрание членов РУСАДА состоится в ближайшее время, после чего в сроки, установленные Международным стандартом WADA, генеральным директором РУСАДА будет направлено официальное уведомление во Всемирное антидопинговое агентство.

«Считаю, что, с большой долей вероятности рекомендация Набсовета РУСАДА будет принята членами общего собрания, – заявил президент ОКР Станислав Поздняков. – Наблюдательный совет – орган независимый, в его состав входят уважаемые, компетентные коллеги, которые приняли сегодня взвешенное, обоснованное и мотивированное решение. И у нас нет оснований с ним не согласиться. По сути процедуры для Общего собрания членов РУСАДА рекомендация Набсовета носит такой же характер как для WADA рекомендации Комитета по соответствию».

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории. Сегодня стало известно о том, что РУСАДА обжалует санкции WADA в Спортивном арбитражном суде.