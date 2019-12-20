Юрист Артем Пацев: Решение CAS стоит ждать до конца апреля Россия подаст апелляцию в CAS на решение WADA.

Спортивный юрист Артем Пацев высказался о том, когда Спортивный арбитражный суд может рассмотреть апелляцию российской стороны на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Международный стандарт предусматривает ускоренную процедуру рассмотрения дела в CAS – три месяца с момента формирования коллегии арбитров. Соответственно, если жалоба будет подана в начале января, в том же месяце сформируют коллегию, а примерно до конца апреля стоит ждать финального решения CAS», – сообщил «Известиям» Пацев.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня российская сторона имеет право подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.