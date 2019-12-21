Светлана Журова: Если доказать, что Родченков вносил изменения, это будет серьезным аргументом СК РФ заявил о том, что Родченков намеренно вносил изменения в базу данных Московской лаборатории.

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Олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась о заявлении Следственного комитета Российской Федерации, в котором сообщалось о том, что получены доказательства вмешательства бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в базу данных, которая была в январе изъята специалистами Всемирного антидопингового комитета.

«Не исключаю, что этот аргумент достаточно долго держали в тайне, вытягивать его не собирались, если бы было все нормально, – приводит «Р-Спорт» слова Журовой. – Но так как к российским спортсменам есть претензии, их не допускают выступать под национальным флагом, и мы намерены идти в CAS (Спортивный арбитражный суд), а там нужны серьезные аргументы. Если доказать технически, что он мог вносить изменения в данные, это будет серьезным доводом нашу пользу».

Напомним, в субботу Следственный комитет опубликовал заявление о расследовании уголовного дела по обвинению бывшего директора Антидопингового центра Григория Родченкова в злоупотреблении полномочиями.

В частности, в заявлении сказано, что полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.