Адвокат Родченкова назвал обвинения Следственного комитета РФ «фарсом» В СК РФ утверждают, что информатор WADA удаленно внес изменения в электронную базу данных.

Адвокат информатора бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден утверждает, что его клиент не вносил изменения в базу данных лаборатории.

Родченков является основным информатором Всемирного антидопингового агентства в расследовании о злоупотреблениях допингом в российском спорте. Следственный комитет Российской Федерации выступил с официальным заявлении о том, что были получены доказательства вмешательства Родченкова в электронную базу данных LIMS. СК РФ утверждает, что Родченков и неустановленные лица, совершив вход в базу данных удаленно из другой страны, намеренно внесли изменения с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Адвокат информатора WADA Джим Уолден отвергает эти обвинения.

«Родченков не подключался к базе данных московской антидопинговой лаборатории. Мы не знаем, делал ли это кто-нибудь еще. Все это похоже на фарс», – цитирует слова Уолдена информагентство Associated Press.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия за махинации с базой данных московской лаборатории. Российским спортсменам запрещено выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом. Также России запрещено проводить крупные международные турниры и подавать заявки на их проведение.

19 декабря стало известно о том, что РУСАДА обжалует санкции WADA в Спортивном арбитражном суде.