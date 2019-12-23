Кадыров – о санкциях WADA: Добровольно бы отказался от любых соревнований без флага Ранее стало известно, что отечественные спортсмены будут выступать под нейтральным флагом в течение четырех лет.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал российским спортсменам отказаться от выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Если бы я был спортсменом, если так относятся к нашему государству … если ты не поднимаешь флаг своего государства, то я бы добровольно отказался бы от любых соревнований.

Спортсмены со всего мира должны объединиться и сделать заявления, что это несправедливо. То же самое может с ними случиться завтра», – цитирует Кадырова агентство «РИА Новости».

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наложило запрет на выступление россиян под своим флагом, поскольку исполком организации считает, что данные, предоставленные Московской антидопинговой лабораторией, были сфабрикованы.