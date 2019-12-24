Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не соглашаться с санкциями WADA - Советский спорт
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24 декабря 2019 12:48ОлимпиадаЛипкин Антон

Исполком ОКР поддержал решение набсовета РУСАДА не соглашаться с санкциями WADA

Во вторник проходит заседание исполкома ОКР.

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) на своем заседании в Москве единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает ТАСС.

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

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