Станислав Поздняков: ОКР сделает все, чтобы спортсмены выступили на Играх под российским флагом Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что , что российские спортсмены должны ехать на Олимпийские игры-2020.

Загрузка...

- Убежден, что на Игры в Токио российские спортсмены должны ехать в составе команды, которую сформирует национальный олимпийский комитет, как и написано в олимпийской хартии. Мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы наши спортсмены выступили на Играх в Японии под цветами российского триколора, - приводит слова Позднякова «РИА Новости».

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.