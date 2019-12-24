Станислав Поздняков: Есть предпосылки, что процесс в CAS закончится в прямой близости от Олимпиады Исполком ОКР поддержал решение подать апелляцию на санкции WADA.

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о процедуре подачи апелляции на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года от участия в крупных турнирах.

Во вторник исполком ОКР единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.

«В регламентах не прописано, в какие сроки WADA пойдет в CAS, но по существующей практике, это займет от одной до двух недель, – приводит ТАСС слова Позднякова. – Нам могут ответить на вопрос о завершении разбирательства юристы, которые будут представлять наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.