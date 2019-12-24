Александр Лукашенко: Россию за допинг на колено наклоняют, это неправильно WADA приняло решение об отстранении России от участия в крупных международных турнирах на четыре года.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о нарушениях антидопинговых правил в спорте.

«Вы посмотрите на некоторых спортсменов, даже вы, как человек, интересующийся спортом, вы знаете их, и знаете, что без этого допинга они такие бы результаты не показали, но к ним нет (претензий).

И если даже где-то, то их по попе похлопают, как ребенка, смотри, больше не допускай. А Россию на колено наклоняют, это неправильно», – сказал Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, во вторник исполком ОКР единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями WADA.

9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.