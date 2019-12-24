Светлана Журова: Надо готовиться к суду и резко приводить свои аргументы Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию набсовета о несогласии с санкциями WADA.

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Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала решение общего собрания членов РУСАДА о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Надо теперь готовиться к суду и достаточно резко приводить свои аргументы, – приводит «Р-Спорт» слова Журовой. – Теперь нужно в CAS доказать, что у нас есть фактура. Наши спортсмены должны выступать под российским флагом».

Напомним, 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.