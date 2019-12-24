Швейцарская компания Schellenberg Wittmer будет представлять интересы РУСАДА в CAS Об этом сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Позднаков заявил о том, что при рассмотрении дела о санкциях WADA против российского спорта в Спортивном арбитражном суде интересы РУСАДА представит швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer. Об этом сообщает ТАСС.

При этом интересы Олимпийского комитета России в Лозанне представит швейцарский юрист Клод Романи.

«Юридические компании у ОКР и РУСАДА будут разными, – заявил Поздняков. – Сегодня исполком ОКР принял решение таким представителем выбрать юриста Романи из Швейцарии».

Что касается Schellenberg Wittmer, то эта компания ранее оказывала юридическую поддержку многим российским спортсменом. В частности, Schellenberg Wittmer успешно оспорила в CAS апелляции 28 российских атлетов, обчинившихся в нарушении антидопинговых правил во время Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства рекомендовал общему собранию членов РУСАДА не согласиться с санкциями WADA. В пятницу 27 декабря официальное уведомление о несогласии с принятыми решениями будет отправлено в WADA.

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS).