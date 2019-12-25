Нурмагомедов считает, что россияне должны ехать на Олимпиаду в любом статусе Ранее стало известно, что отечественные спортсмены будут выступать под нейтральным флагом в течение четырех лет.

Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посоветовал своим соотечественникам ехать на Олимпиаду в любых условиях. По его словам, подобные соревнования нельзя пропускать ни в коем случае.

«Здесь сыграло свою роль упущение российских чиновников. Они не должны были допускать, чтобы отстранение так далеко зашло. Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпийских игр, – я считаю, что это абсурд. С пяти лет они занимаются спортом, чтобы в 25-30 лет дойти до уровня Олимпийских игр, стать олимпийским чемпионом.

И здесь какое-то вмешательство WADA – на политическом уровне то, что у них произошло, все влияет на всю жизнь спортсменов. Поэтому спортсмены должны ехать на Олимпиаду и завоевывать медали», – цитирует Нурмагомедова Sports.kz.

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наложило запрет на выступление россиян под своим флагом, поскольку исполком организации считает, что данные, предоставленные Московской антидопинговой лабораторией, были сфабрикованы.