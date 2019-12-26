Хабиб Нурмагомедов: Отказываться от Олимпиады - это абсурд Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом в течение четырех лет.

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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов призвал российских спортсменов не отказываться от поездки на Олимпийские игры.

«Я думаю, это упущение российских спортивных чиновников, - цитирует vesti.kz Хабиба. - Некоторые хотят, чтобы спортсмены отказались от Олимпиады. Я считаю, что это абсурд. Человек с четырех лет занимается спортом, чтобы выиграть Игры, а тут вмешательство на политическом уровне мешает спортивной жизни. Если кто-то хочет ехать на Олимпиаду, то пусть выиграет золото и поднимет на пьедестале флаг. Тебя оштрафуют, но зато ты будешь олимпийским чемпионом из России».

Нурмагомедов является непобежденным чемпионом UFC в легком весе. Россиянин одержал 28 побед в 28 поединках по правилам смешанных единоборств. Очередную защиту титула Хабиб проведет 18 апреля в Нью-Йорке против Тони Фергюсона.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные соревнования. Такое наказание вынесено за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.