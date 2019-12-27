Латынина - о санкциях WADA: То, что сейчас происходит - это безобразие Российские спортсмены будут выступать под нейтральным флагом в течение четырех лет.

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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина высказала свое мнение о санкциях WADA в отношении России.

«Это безобразие - то, что сейчас происходит с допингом. В наше время если кто-то из спортсменов допускал какую-то неприятность в отношении себя, то он лично и отвечал за это. Почему же сейчас начинаются разговоры по поводу того, чтобы отстранить все виды спорта или вообще страну?», - сказала Латынина в интервью ТАСС.

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные соревнования. Такое наказание вынесено за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.