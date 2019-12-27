Юрий Ганус: У российских легкоатлетов практически нет шансов выступить на Играх в Токио WADA на четыре года отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус считает, что российские легкоатлеты не смогут выступить на Олимпиаде-2020.

«Сейчас «чистые» спортсмены сохраняют возможность для участия в Играх. Но я считаю, что у легкоатлетов этих шансов практически нет, так как восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики приостановлено. На данный момент Марии Ласицкене отказано в аккредитации на международные соревнования в Глазго 15 февраля», - цитирует Гануса ТАСС.

Напомним, во вторник общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендацию наблюдательного совета организации о несогласии с санкциями WADA.

Сегодня Ганус сообщил о том, что отправил в WADA решение о несогласии с санкциями, а также письмо со своей позицией.

9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные турниры. «Чистые» российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.