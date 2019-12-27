РУСАДА зарегистрировало 202 нарушения в 2019 году В прошлом году нарушений было 146.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зарегистрировало 202 нарушения антидопинговых правил в 2019 году, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на релиз пресс-службы организации.

Количество нарушений выросло по сравнению с 2018 годом, когда их было 146. При этом в 2019 году снизилось нарушение правил доступности (пропущенный тест и непредоставление информации о местонахождении). В прошлом году таких случаев было 349, в нынешнем – 311.

Напомним, 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил РУСАДА статуса соответствия. В пятницу РУСАДА проинформировало WADA о несогласии с санкциями.