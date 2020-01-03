Радимов - российским спортсменам: Забейте вы на WADA Российские атлеты будут выступать под нейтральным флагом в течение четырех лет.

Бывший футболист, а ныне тренер Владислав Радимов призвал российских спортсменов не отказываться от поездки на Олимпийские игры.

«Что касается WADA, то забейте вы на нее! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы - русские. Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть », - сказал Радимов «РИА Новости».

Напомним, 9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия, отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретил России проводить крупные международные соревнования. Такое наказание вынесено за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.