МОК обозначит свою позицию по российским спортсменам после решения CAS Ранее отечественные спортсмены были дисквалифицированы от международных соревнований по решению WADA.

Загрузка...

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс обозначил позицию организации по вопросу участия российских спортсменов в Играх 2020 года.

По его словам, этот вопрос будет закрыт после решения, которое вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS). Заявление функционера приводит агентство Reuters.

В декабре Всемирное антидопинговое агентство (WADA) дисквалифицировало россиян от международных соревнований сроком на четыре года. Позже министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что представители РУСАДА постараются оспорить это решение в CAS.