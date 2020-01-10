Пхенчхан и Каннын примут юношеские Олимпийские игры-2024 - Советский спорт
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10 января 2020 16:15Олимпиада

Пхенчхан и Каннын примут юношеские Олимпийские игры-2024

Южнокорейская провинция Канвондо, в состав которой входит Пхенчхан и Каннын, примет зимние юношеские Олимпийские игры в 2024 году.

Как сообщает «РИА Новости», решение было объявлено в пятницу на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне.

Отмечается, что заявка провинции Канвондо осталась единственной на финальном этапе одобрения МОК.

Добавим, что юношеские Игры-2020 проходят в Лозанне.

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