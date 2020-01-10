Пхенчхан и Каннын примут юношеские Олимпийские игры-2024 Южнокорейская провинция Канвондо, в состав которой входит Пхенчхан и Каннын, примет зимние юношеские Олимпийские игры в 2024 году.

Новости СМИ2 Как сообщает «РИА Новости», решение было объявлено в пятницу на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в швейцарской Лозанне. Отмечается, что заявка провинции Канвондо осталась единственной на финальном этапе одобрения МОК. Добавим, что юношеские Игры-2020 проходят в Лозанне.