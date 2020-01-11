Станислав Поздняков: На следующей неделе ОКР уведомит CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА - Советский спорт
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11 января 2020 15:13ОлимпиадаЛипкин Антон

Станислав Поздняков: На следующей неделе ОКР уведомит CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА

ОКР выступит в споре в качестве третьей стороны.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о том, когда ОКР присоединится к процессу спора между WADA (Всемирным антидопинговым агентством) и РУСАДА (Российским антидопинговым агентством).

«В ближайшее время мы уведомим CAS о вступлении в спор между WADA и РУСАДА в качестве третьего заинтересованного лица, – приводит ТАСС слова Позднякова. – Это обязательно произойдет на следующей неделе».

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года. Также РУСАДА было лишено статуса соответствия.

27 декабря РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении России. В свою очередь WADA 9 января отправило в CAS уведомление о споре с РУСАДА. В течение дней к процессу могут присоединиться другие организации, чьи интересы затрагивают санкции WADA.

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