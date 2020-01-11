Мохова принесла России первое золото юношеской Олимпиады

Российская биатлонистка Алена Мохова стала победительницей индивидуальной гонки на Юношеских Олимпийских играх.
На дистанции десять километров Мохова показала результат 32 минуты 26,7 секунды, допустив два промаха. Более чем на минуту она опередила Жеан Ришар из Франции. Бронзовым призером стала Юлия Ковалевская из Беларуси.
Отметим, что соревнования по биатлону проходят во французском Ле Туффе.
Ле Туфф (Франция)
Юношеские Олимпийские игры
Биатлон
Девушки
Индивидуальная гонка
1. Алена Мохова (Россия) – 32.26,7 (2 промаха)
2. Жеан Ришар (Франция) – +1.03,8 (2)
3. Юлия Ковалевская (Беларусь) – +1.32,8 (3)…
16. Арина Солдатова (Россия) – +3.29,0 (3)…
31. Кристина Павлушина (Россия) – +5.17,2 (6)…
38. Анастасия Зенова (Россия) – +5.46,3 (8)
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