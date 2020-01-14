Сборная России лидирует в медальном зачете юношеской Олимпиады после пяти дней соревнований Российские спортсмены завоевали 14 медалей.

Сегодня на третьих Зимних юношеских Олимпийских играх копилка российской сборной пополнилась тремя медалями. Биатлонистка Алена Мохова выиграла спринтерскую гонку на 6 километров, а ее напарница по команде Анастасия Зенова завоевала серебро. Ну а Денис Иродов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке биатлонистов на 7,5 км.

Всего за пять дней соревнований российские спортсмены завоевали 14 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовые. Сборная России лидирует в медальное зачете, а второе место занимает сборная Швейцарии (5-5-3). На третьей строчке находится команда Японии (3-1-1).

В зимних юношеских Играх принимают участие спортсмены от 14 до 18 лет из более чем 79 стран. Всего будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта. Юношеская Олимпиада в Лозанне завершится 22 января.