Юрист Рамони занялся проработкой позиции Олимпийского комитета России в разбирательстве с WADA Обоснованность санкций против российского спорта будет определена в Спортивном арбитражном судей.

Служба информации Олимпийского комитета России сообщила о том, что швейцарский юрист Клод Рамони занялся детальной проработкой позиции ОКР в судебном споре Всемирного антидопингового агентством WADA и Российским антидопинговым агентством РУСАДА. Разбирательство состоится в швейцарской Лозанне в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, что 9 декабря прошлого года исполком WADA проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу, приняв санкции в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.

Россия может быть отстранена на четыре года от права проводить крупнейшие спортивные соревнования, а спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом Российской Федерации. Пакет санкций WADA вступит в силу только в случае одобрения CAS.

24 декабря исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. Представлять интересы Олимпийского комитета России было доверено швейцарскому юристу Рамони.

9 января WADA отправило уведомление в CAS о споре с РУСАДА. В течение 10 дней с того момента о своем желании присоединиться к процессу в качестве третьей стороны могут другие организации, чьи интересы затрагивает решение Всемирного антидопингового агентства.