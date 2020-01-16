Суд Рио-де-Жанейро постановил закрыть все объекты Олимпиады-2016 Суд Рио-де-Жанейро постановил в течение 24 часов закрыть все объекты, построенные для Олимпийских игр 2016 года

Решение суда о запрете дальнейшего использования олимпийских объектов в Рио вызвано тем, что муниципалитет не предоставил сертификатов безопасности для данных объектов, - вообщает «РИА Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Отмечается, что городские власти намереваются обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, что летние Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года.