Таран стал бронзовым призером юношеской Олимпиады в масс-старте Россия завоевала 16-ю медаль на Играх в Лозанне.

Российский конькобежец Павел Таран завоевал бронзовую медаль юношеских Олимпийских игр в Лозанне в дисциплине масс-старт.

В финале 17-летний Таран заработал десять очков, на одной из отметок показав третье время. Он пропустил вперед Мотонагу Арито из Японии и Диего Амайю Мартинеса из Колумбии.

Отметим, что теперь у России 16 (пять золотых, восемь серебряных и три бронзовые) медалей. Российская команда продолжает занимать первое место в общем зачете.

Лозанна (Швейцария)

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Конькобежный спорт

Юноши

Масс-старт

1. Мотонага Арито (Япония) – 30 очков

2. Диего Амайя Мартинес (Колумбия) – 20

3. Павел Таран (Россия) – 10