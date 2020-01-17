Россия продолжает лидировать в медальном зачете Зимней юношеской Олимпиады На играх в Лозанне российские спортсмены завоевали 19 наград.

По итогам восьмого соревновательного дня третьих Зимних юношеских Олимпийских игр Россия продолжает лидировать в медальном зачете.

Сегодня стараниями саночников копилка сборной пополнилась двумя бронзовыми медалями. Сначала 16-летняя Диана Логинова заняла третье место в соревновании девушек, а затем 17-летние Михаил Караухов и Юрий Чирва стали третьими по результатам заездов юношеских двоек.

Всего в активе России 19 медалей – 5 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

На втором месте находится сборная Швейцарии. Хозяева Олимпиады завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды.

На третьем месте команда Японии (4 золота, 2 серебра и 1 бронза).

Стоит также отметить, что так называемые смешанные команды, за которые соревновались спортсмены разных стран получили по 4 золото, 4 серебра и 4 бронзы.

Игры в Лозанне завершатся 22 января.