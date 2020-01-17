Информация о ликвидации министерства спорта РФ не соответствует действительности

Пресс-служба министерства спорта РФ прокомментировала новость о том, что организация будет в ближайшее время преобразована в федеральное агенство, и все ее сотрудники сейчас пишут заявления на увольнение.
– Нет, данная информация правдой не является, – сообщили в пресс-службе министерства для «РИА Новости».
Отметим, что на фоне допинговых скандалов, связанных с Россией, уже не раз звучали предложения о том, чтобы отказаться от прямого участия государства в спорте и ликвидировать профильное министерство.
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