Информация о ликвидации министерства спорта РФ не соответствует действительности Организация может быть преобразована в федеральное агентство.

Пресс-служба министерства спорта РФ прокомментировала новость о том, что организация будет в ближайшее время преобразована в федеральное агенство, и все ее сотрудники сейчас пишут заявления на увольнение.

– Нет, данная информация правдой не является, – сообщили в пресс-службе министерства для «РИА Новости».

Отметим, что на фоне допинговых скандалов, связанных с Россией, уже не раз звучали предложения о том, чтобы отказаться от прямого участия государства в спорте и ликвидировать профильное министерство.