Швейцария обошла сборную России в общекомандном зачете юношеской Олимпиады В девятый соревновательный день юношеских Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Лозанне (Швейцария) сборная России завоевала одну медаль.

Единственную награду сборной России принес Павел Репилов, завоевавший серебро в одиночных санях.

Таким образом, после девяти дней на счету сборной России20 медалей: пять золотых, девять серебряных и шесть бронзовых.

Отметим, что в общекомандном зачете лидирует сборная Швейцарии, которая обошла российскую команду благодаря золотой медали лыжницы Сири Виггер (6-5-4). Замыкает тройку лучших сборная Японии (4-4-4).

Добавим, что юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.