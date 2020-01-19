Россиянин Бажин стал вторым в ски-кроссе на юношеской Олимпиаде

Россиянин Артем Бажин занял второе место в ски-кроссе среди мужчин на юношеских Олимпийских играх.
Победителем соревнований стал Эрик Вальберг из Швеции, бронза у еще одного представителя России, Андрея Горбачева.
В аналогичных соревнованиях среди женщин третье место заняла россиянка Владислава Балюкина.
Победу одержала представительница Швейцарии Мария-Каролина Криста.
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.
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