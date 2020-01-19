Россиянин Бажин стал вторым в ски-кроссе на юношеской Олимпиаде Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Россиянин Артем Бажин занял второе место в ски-кроссе среди мужчин на юношеских Олимпийских играх. Победителем соревнований стал Эрик Вальберг из Швеции, бронза у еще одного представителя России, Андрея Горбачева. В аналогичных соревнованиях среди женщин третье место заняла россиянка Владислава Балюкина. Победу одержала представительница Швейцарии Мария-Каролина Криста. Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.