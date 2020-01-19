Балюкина завоевала бронзовую медаль юношеских Игр Российская фристайлистка Владислава Балюкина заняла третье место в соревнованиях по ски-кроссе на юношеских Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне.

В главном финале Балюкина уступила победительнице швейцарке Марии Каролине Кристе и чешке Диане Шоленской. Добавим, что до финала соревнований также дошла еще одна россиянка Мария Ерофеева, но не смогла финишировать и стала четвертой.