Россиянка Цыганова выиграла золото в скелетоне на юношеской Олимпиаде Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Российская скелетонистка Анастасия Цыганова заняла первое место на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Россиянка в сумме двух попыток показала результат 2 минуты 22,5 секунды. Серебро досталось представительнице Германии Йозефе Шелльмозер, уступившей Цыгановой 0,03 секунды. Замкнула тройку призеров еще одна немка Зисси Шредль (+0,45). Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.