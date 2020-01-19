Сборная России завоевала пять медалей в десятый день юношеских Олимпийских игр После десятого соревновательного дня сборная России продолжает занимать второе место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в швейцарской Лозанне.

В воскресенье российская команда завоевала пять наград -две золотых, одну серебярную и две бронзовые. В общей сложности на счету россиян стало 25 наград - 7 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. Лидирует в общем зачете сборная Швейцарии (8-5-4), замыкает тройку лучших команда Швеции (5-2-6).

Добавим, что в понедельник, 20 января, в Лозанне будет разыграно 13 комплектов наград.