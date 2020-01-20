Сборная России по санному спорту выиграла эстафету на юношеской Олимпиаде Соревнования продолжаются в Лозанне.

Сборная России по санному спорту выиграла эстафету на юношеских Олимпийских играх. В составе российской команды выступали Диана Логинова, Павел Репилов и экипаж-двойка Михаил Карнаухов / Юрий Чирва. Россияне показали время 2 минуты 54,072 секунды. Второе место заняла команда Германии (+0,550), третье - сборная Латвии (+0,882). Юношеские Олимпийские игры завершатся в среду, 22 января.