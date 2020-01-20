Сборная России завоевала одну медаль в 11-й соревновательный день юношеских Олимпийских игр В понедельник российские спортсмены завоевали одну золотую медаль на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне, которые проходят в швейцарской Лозанне.

Золото российской сборной принесли саночники Диана Логинова, Павел Репилов и двойка Михаил Карнаухов/Юрий Чирва, показавшие лучшее время в смешанной эстафете. Отметим, что на групповом этапе хоккейного турнира сборная России разгромила команду Дании со счетом 9:0. В общем медальном зачете российская команда с 8 золотыми, 10 серебряными и 8 бронзовыми наградами занимает второе место. Лидируют швейцарцы (9-5-8), замыкает тройку лидеров сборная Австрии (6-1-5).