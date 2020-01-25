Олег Матыцин: При подготовке к Играм моя задача как у врача – не навредить неаккуратными действиями Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Министр спорта Олег Матыцин рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио.

«Я пришел в Минспорт, когда работа по подготовке к Олимпиаде уже максимально проведена, остался заключительный этап, – приводит ТАСС слова Матыцина. – Моя задача сейчас как у врача – не навредить своими неаккуратными действиями».

Напомним, Матыцин вошел в новый состав правительства, который был сформирован 21 января. На посту министра спорта он сменил Павла Колобкова.

Матыцин является президентом Международной федерации студенческого спорта.

Добавим, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.