Новый министр спорта РФ пообещал Ласицкене разобраться с ситуацией российских легкоатлетов Он сменил в этой должности Павла Колобкова.

Член комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян встретились с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

«Мария Ласицкене и ее личный тренер Геннадий Габрилян встретились с министром спорта РФ Олегом Матыциным по его личной инициативе. На встрече, прошедшей в легкоатлетическом манеже ЦСКА, обсуждалась кризисная ситуация, в которой сейчас оказалась ВФЛА, а вместе с ней и вся российская легкая атлетика.

Мария напомнила позицию комиссии и те вопросы, которые легкоатлеты поднимали в своих открытых письмах к руководству ВФЛА, Минспорта РФ и Олимпийскому комитету России. Министр спорта заверил, что решение проблем в легкой атлетике является для него приоритетной задачей», – говорится в сообщении организации.

Напомним, Ласицкене пропустила Игры 2016 года из-за лишения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

В ноябре прошлого года из-за дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics – новое название ИААФ) рекомендовал приостановить выдачу допуска российским спортсменам к соревнованиям в нейтральном статусе.