Глава расследования WADA: Я против коллективного наказания России Всемирное антидопинговое агентство сообщило о том, что установило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Глава расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Янгер рассказал о ходе проверки базы данных, которая в январе прошлого года была изъята из Московской антидопинговой лаборатории.

По словам Янгера, сотрудникам WADA удалось доказать манипуляции с 145 из 298 подозрительных допинг-проб.

«В некоторых случаях изменения были датированы задним числом, – приводит DW.com слова Янгера. – Для этого всю базу данных переставляли на одну дату четырьмя годами ранее, после чего записи удаляли. Мы будем перепроверять все 298 подозрительных случаев».

При этом Янгер выступил против коллективного наказания за манипуляции, которое WADA наложило на весь российский спорт, запретив России участвовать в крупных международных турнирах и проводить у себя соревнования.

«Я против коллективного наказания, – отметил Янгер. – Если посмотреть на то, кто сообщил о нарушениях, то это были не европейцы, не американцы, не мы сами в WADA.

Это были российские спортсмены, тренеры и чиновники, которым надоели манипуляции со стороны системы. При полном отстранении они также будут наказаны».

Напомним, 9 декабря исполком Всемирной антидопинговой организации (WADA) по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира).

Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. 27 декабря РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении России. Спор между организациями будет рассмотрен в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.