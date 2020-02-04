WADA хочет, чтобы слушания по делу РУСАДА стали публичными Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отправило письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой провести слушания по делу Российского антидопингового агентства в открытом режиме.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли подчеркнула, что деятельность РУСАДА вызвала огромный резонанс, поэтому окончательное решение по ситуации российской организации должно быть принято на глазах у всего мира.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.

Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.