Юрист: Думаю, что нет смысла проводить открытые слушания по делу РУСАДА

- Я думаю, что нет смысла проводить открытые слушания по этому вопросу, так как он затрагивает интересы спортсменов, в отношении которых еще не было вынесено никаких решений, и непонятно, каким образом они относятся к этому делу. Пока решения не будет, пока все это не прояснится, не стоит это делать достоянием общественности, - цитирует юриста «РИА Новости».
Напомним, что накануне руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отправило письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой провести слушания по делу Российского антидопингового агентства в открытом режиме.
Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.
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