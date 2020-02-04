Юрист: Думаю, что нет смысла проводить открытые слушания по делу РУСАДА Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал просьбу WADA провести слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в открытом режиме.

- Я думаю, что нет смысла проводить открытые слушания по этому вопросу, так как он затрагивает интересы спортсменов, в отношении которых еще не было вынесено никаких решений, и непонятно, каким образом они относятся к этому делу. Пока решения не будет, пока все это не прояснится, не стоит это делать достоянием общественности, - цитирует юриста «РИА Новости».

Напомним, что накануне руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отправило письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой провести слушания по делу Российского антидопингового агентства в открытом режиме.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.