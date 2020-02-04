Маргарита Пахноцкая: WADA может требовать открытых слушаний в CAS по делу РУСАДА Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала просьбу WADA провести слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в открытом режиме.

- Для такого требования есть основания. Эта тема общественно значимая. РУСАДА по своим делам, например, априори проводит открытые слушания, если нет каких-то обстоятельств. Например, это может быть дело несовершеннолетнего спортсмена, или слушания могут закрываться, в случае если другая сторона не хочет раскрывать интимные медицинские данные. Открытые слушания дают всем заинтересованным сторонам понять, что происходит, - цитирует Пахноцкую «РИА Новости».

Напомним, что накануне руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отправило письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой провести слушания по делу Российского антидопингового агентства в открытом режиме.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.