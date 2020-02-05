Станислав Поздняков: Пригласили World Athletics и AIU в рабочую группу по восстановлению ВФЛА ВФЛА лишена полноценного статуса в World Athletics с осени 2015 года.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о взаимодействии с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее стало известно о том, что ОКР создал рабочую группу, куда пригласил войти представителей World Athletics и дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU).

«Мы активно контактируем сейчас со всеми заинтересованными сторонами, – приводит ТАСС слова Позднякова. – Сегодня направили приглашения в World Athletics, а также в AIU. Ждем от них решения делегировать кого-то из своих представителей в нашу рабочую группу».

Напомним, в понедельник президиум ВФЛА подал в отставку и передал рабочей группе ОКР полномочия по организации и проведению выборной конференции, а также взаимодействию с международными организациями. Ранее федерация была лишена государственной аккредитации.

ВФЛА лишена полноценного статуса в World Athletics с осени 2015 года.