Сергей Кривоносов: Говорить, что было какое-то независимое решение в отношении РУСАДА, не приходится Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Кривоносов – о расследовании в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- Все страны, которые входили в эту комиссию, - члены НАТО, к сожалению. И говорить о том, что было какое-то независимое решение, не приходится. Все действия, которые мы видим, дают повод предполагать, что здесь политическая подоплека, что это такая форма давления и ведения войны против нас, - цитирует Кривоносова RT.

Накануне руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отправило письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой провести слушания по делу Российского антидопингового агентства в открытом режиме.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.