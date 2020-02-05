Станислав Поздняков: За всю историю слушаний в CAS лишь однажды они были открытыми по просьбе истца Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал просьбу WADA провести слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в открытом режиме.

- Этим вопросом сейчас занимаются наши юристы, изучают возможности. Они дадут свое заключение, в соответствии с которым и будет принято решение, отвечающее интересам нашей стороны. Но надо отметить, что за всю историю слушаний в CAS лишь однажды они были открытыми по просьбе истца, в целом это крайне необычная история для CAS, - приводит слова Позднякова ТАСС.

Накануне руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отправило письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой провести слушания по делу Российского антидопингового агентства в открытом режиме.

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.