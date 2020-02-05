Спортивный юрист: У России сильная позиция в суде об отстранении РУСАДА Слушания в Спортивном арбитражном суде должны пройти в открытом режиме.

Спортивный юрист Артем Пацев заявил о том, что Россия имеет сильную позицию в расследовании деятельности Российского антидопингового агентства. По мнению эксперта, считает, что публичное рассмотрение дела РУСАДА пойдет стране только на пользу.

«Весь мир увидит, что есть сильная позиция, и будет странно, если арбитры примут решение не в пользу России», – заявил Пацев в интервью RT.

Ранее Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отправило письмо в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой провести слушания по делу Российского антидопингового агентства в открытом режиме.

9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной из Московской антидопинговой лаборатории.

Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения уведомления от РУСАДА о несогласии с решением исполкома обратилось в CAS.