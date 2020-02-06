Станислав Поздняков – об участии в ОИ-2020: Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий

- Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий. Но остается неизменным то, что национальный олимпийский комитет повезет команду российских олимпийцев в Токио. Я не думаю, что возможен бойкот. Другое дело, что развитие событий с эпидемией коронавируса в Азии заставляет тревожиться. Недаром оргкомитет Игр создал рабочую группу по этому вопросу, - цитирует Позднякова «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».
Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Аброр Турсунпулатов: Ковалев вернет титул еще раз. Он непредсказуем Узбекский тренер Аброр Турсунпулатов, работавший с Сергеем Ковалевым, заявил, что российский боксер хорошо выступил в бою с Саулем Альваресом и способен вновь завоевать вакантный пояс по версии WBO. 26.01.2020 14:45 Бокс Усачев Владислав Мухумат Вахаев: Все детство – это взрывы и стрельба Бывший чемпион ACB в тяжелом весе Мухумат Вахаев рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона ACA c Евгением Гончаровым, а также рассказал о голодном детстве во времена войны в Чечне и о любви к рыбалке. 29.01.2020 11:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Панарин и Бучневич не спасли «Рейнджерс» от поражения Обзор игрового дня в НХЛ. 04.02.2020 06:30 Хоккей Трофименко Кирилл «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Косторная: «+7» от Щербаковой и «+10» от Трусовой. Остальным медали не светят На чемпионате Европы в Граце женскую короткую программу уверенно выиграла Алена Косторная, опередившая других россиянок – Анну Щербакову и Александру Трусову. 24.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Фуркад в январе: четыре гонки – четыре золота. И «+133» от Бе Этап Кубка мира в Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования. Победу вновь одержал француз Мартен Фуркад. Лучший из наших Александр Логинов – 10-й. 19.01.2020 18:15 Биатлон Тигай Лев Бойкова и Козловский покорили Европу. И уже готовы покорить весь мир! На ЧЕ-2020 в Граце второе золото России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Серебро и бронза – также у наших спортивных пар. 25.01.2020 01:30 Фигурное катание Тигай Лев