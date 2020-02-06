Станислав Поздняков – об участии в ОИ-2020: Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что российская сторона должна быть готова к любому варианту развития событий относительно участия спортсменов в Олимпийских играх 2020 года.

- Мы должны быть готовы к любым вариантам развития событий. Но остается неизменным то, что национальный олимпийский комитет повезет команду российских олимпийцев в Токио. Я не думаю, что возможен бойкот. Другое дело, что развитие событий с эпидемией коронавируса в Азии заставляет тревожиться. Недаром оргкомитет Игр создал рабочую группу по этому вопросу, - цитирует Позднякова «РИА Новости» со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах (Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира) на четыре года и запретить стране принимать у себя международные соревнования.