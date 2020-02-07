Олег Матыцин: Мы должны обеспечить участие России в ОИ с флагом и гимном WADA грозит отстранить Россию от участия в крупных турнирах на четыре года.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта.

«Этап (подготовки к Играм) заключительный, в регионах есть свои проблемы, – приводит ТАСС слова Матыцина. – Мы должны работать во взаимодействии, чтобы обеспечить участие делегации с нашим флагом, чтобы звучал гимн РФ – эта задача должна ставиться нами во главу угла».

Напомним, 9 декабря исполком WADA по рекомендации комитета по соответствию принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в крупных международных турнирах (Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатах мира). По планам WADA российские спортсмены смогут выступать в соревнованиях только в нейтральном статусе. Такие санкции приняты в связи с тем, что, по мнению WADA, Россия намеренно вносила изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана экспертам организации в январе прошлого года.

Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия, а России запрещено принимать международные турниры. Россия заявила о несогласии с решением WADA. Дело передано в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.