Рене Фазель: У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы от НХЛ и профсоюза Президент IIHF Рене Фазель прокомментировал переговоры с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

- У нас была встреча, мы обсуждали разные просьбы от НХЛ и профсоюза. Еще ничего не завершено, это только первая встреча. Слишком рано говорить о том, хорошо ли все будет или нет, нам нужно еще встречаться и находить вместе компромисс.

Теперь мы будем ждать следующей встречи и анализировать, как будут этот вопрос обсуждать НХЛ и профсоюз лиги (NHLPA), - цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что МОК и IIHF готовы выполнить все условия НХЛ для того, чтобы выступающие в лиге игроки смогли принять участие Олимпиаде 2022 года.

Напомним, что в апреле 2017 года руководство НХЛ объявило, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане.